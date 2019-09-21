В США четыре человека погибли в ДТП с туристическим автобусом

21 сентября 2019 03:15 (UTC+04:00)

По меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения в результате ДТП с туристическим автобусом в американском штате Юта, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"По данным офиса шерифа округа Гарфилд, по меньшей мере четыре человека погибли и еще 30 получили ранения, когда в пятницу в районе Каньона Брайс в штате Юта разбился туристический автобус. По сообщениям, автобус врезался в ограждение, а затем перевернулся", - пишет издание.

Дорожная патрульная полиция штата сообщила в Twitter, что в автобусе находились китайские туристы. По оценкам полиции, четыре человека погибли, 12-15 находятся в критическом состоянии.

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