В Иране заявили об отсутствии решения о сокращении обязательств по СВПД

21 сентября 2019 05:15 (UTC+04:00)

Тегеран продолжит частично сокращать свои ядерные обязательства по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД), но примет решение о следующих шагах на основе действий других сторон соглашения, заявил постпред Ирана при международных организациях в Вене Казем Гариб-Абади, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

Впервые Тегеран отказался от ряда ядерных ограничений в годовщину выхода США из соглашения по иранской ядерной программе. Отказ от выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе в первый этап касался запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Впоследствии власти в Тегеране заявили о втором этапе сокращения обязательств по ядерной сделке, заявив, что Иран будет обогащать уран на том уровне, который стране необходим. Третий этап начался 6 сентября: тогда Иран заявил, что приступил к работе с целым рядом центрифуг, не ограничивая себя в сфере ядерных исследований и разработок положениями СВПД.
"Есть варианты, но решение насчет четвертого этапа еще не было принято. Каждые 60 дней Иран будет частично сокращать некоторые из его обязательств... Но какими будут варианты - это зависит от фактов на месте. Поэтому это не значит, что на следующем этапе Иран обязательно прекратит все свои обязательства по сделке", - заявил Гариб-Абади.
Дипломат отметил, что у Ирана нет цели "разрушить" ядерную сделку. По его словам, если бы Тегеран этого хотел, он мог бы пойти по следам США и выйти из соглашения.
"Меры, которые мы предпринимаем, (направлены - ред.) скорее на сохранение СВПД, чем на его разрушение... На этой стадии наш подход - продолжать сокращать наши обязательства через каждые 60 дней", - добавил он.

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