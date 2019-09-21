Китай позитивно оценил встречу торговых переговорщиков в Вашингтоне

Китайская сторона считает конструктивной прошедшую на этой неделе встречу переговорщиков КНР и США по торговым вопросам, стороны продолжат диалог по подготовке нового раунда переговоров на высоком уровне, говорится в заявлении на сайте министерства коммерции Китая, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Команды переговорщиков по торгово-экономическим вопросам Китая и США 19-20 сентября в Вашингтоне провели консультации на уровне заместителей министра, состоялось конструктивное обсуждение торгово-экономических вопросов, представляющих общий интерес", - говорится в заявлении ведомства.

Сообщается, что стороны также провели серьезные дискуссии по организации и проведению 13-го раунда торговых переговоров на высоком уровне и условились поддерживать контакты по данному вопросу".

Новые взаимные пошлины США и Китая вступили в силу 1 сентября, США повысили пошлины на 15% на очередную группу товаров из Китая объемом 300 миллиардов долларов. Китайская сторона в ответ также повысила пошлины, выразила Вашингтону протест и инициировала разбирательство в ВТО.

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