Страшное ДТП с автобусом в Пакистане, более 25 погибших

Не менее 26 человек погибли, еще 12 пострадали в результате аварии в воскресенье утром в регионе Гилгит на севере Пакистана. Об этом, как передает Trend со ссылкой на ТАСС, сообщает газета Doon.

Согласно данным полиции, пассажирский автобус, принадлежащий частной компании, направлялся из округа Скарду в город Равалпинди. Водитель автобуса не справился с управлением и врезался в горную насыпь.

Отмечается, что среди жертв аварии есть женщины и дети. Пострадавшие отправлены в госпиталь города Чилас.

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