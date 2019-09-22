В Иране заявили, что задержанный танкер Stena Impero будет отпущен в ближайшее время

22 сентября 2019 23:12 (UTC+04:00)

Задержанный 19 июля Ираном в Ормузском проливе нефтяной танкер Stena Impero будет в соответствии с решением суда отпущен в ближайшее время. Об этом заявил в воскресенье глава департамента портов и прибрежной полосы провинции Хормозган Алламорад Афифипур, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"В соответствии с решением суда о прекращении задержания танкера Stena Impero судно в скором времени покинет порт Бендер-Аббас и отправится в международные воды", - цитирует Афифипура агентство Fars.

По его словам, "решение отпустить танкер уже принято, но судебное разбирательство продолжается".

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