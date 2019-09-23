США не выдали членам делегации Роухани визы для посещения Генассамблеи ООН

США не выдали визы ряду членам делегации, сопровождающей иранского президента Хасана Роухани на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, сообщили в администрации президента Ирана, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Невыдача виз для делегации, сопровождающей президента, некоторым заместителям администрации и пресс-пулу идет вразрез с дипломатическими обязательствами, которые официально взяло на себя правительство США в качестве члена ООН и принимающей страны", - сообщил иранскому телевидению Парвиз Эсмаили, замглавы администрации президента, отвечающий за вопросы коммуникации.

По его словам, таким образом Вашингтон пытается ограничить "голос Исламской республики Иран".



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