Главы разведок стран СНГ проведут ежегодное совещание в Казани

23 сентября 2019 01:23 (UTC+04:00)

Совещание руководителей органов безопасности и разведслужб стран СНГ по вопросам разведывательной деятельности пройдет в Казани в понедельник. Участники намерены обсудить совместные усилия по нейтрализации вызовов, связанных с вмешательством внешних сил, сообщает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Председатель совещательного органа, директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин откроет форум глав разведок СНГ. Ожидается, что в ходе совещания стороны подтвердят готовность к продолжению взаимовыгодного сотрудничества в целях повышения стабильности и безопасности в регионе Содружества. На заседании будут обсуждены совместные усилия по нейтрализации вызовов государствам - участникам СНГ, связанные с вмешательством внешних сил", - говорится в сообщении пресс-бюро.

По итогам совещания руководители делегаций намерены подписать меморандум, в котором будет зафиксировано стремление участников совершенствовать процесс обмена разведывательной информацией, формы и направления сотрудничества в целях эффективного предотвращения внутренних и внешних угроз. Также планируется договориться о дальнейшей активизации усилий в деле противодействия международному терроризму и религиозному экстремизму.

В мероприятии примут участие делегации из Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана, Туркмении и Узбекистана.

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