Saudi Aramco потребуются месяцы на ремонт подвергшихся атакам объектов

23 сентября 2019 02:10 (UTC+04:00)

Государственной компании Saudi Aramco потребуются месяцы, а не максимум 10 недель, чтобы полностью восстановить мощности объектов, подвергшихся атаке посредством беспилотных летательных аппаратов и ракет. Об этом сообщила в воскресенье газета The Wall Street Journal, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По их данным, саудовская компания в последние дни завалила своих подрядчиков, включая американскую General Electric, звонками по телефону, факсами и посланиями по электронной почте с просьбами о немедленной помощи. Saudi Aramco требует от них не жалеть средств на отправку запчастей, необходимых для ремонта предприятий в Абкаике и Хурайсе, и обещает покрыть любые издержки. Авральные работу могут обойтись королевству в "сотни миллионов долларов", пишет газета.

"Мы по-прежнему лихорадочно ведем поиск запчастей. Картина реально не такая благоприятная, как можно подумать", - приводит издание слова одного источника в Саудовской Аравии.

Другие источники ставят под сомнение реалистичность планов первичного размещение акций (IPO) саудовского гиганта, считавшегося до атак одним из самых рентабельных предприятий мира. Министр финансов королевства Мухаммед бен Абдалла аль-Джадаан в интервью агентству Bloomberg, которое было опубликовано в среду, заверил, что Эр-Рияд по-прежнему планирует провести IPO Saudi Aramco. По словам министра, это произойдет, "вероятнее всего, в течение последующих 12 месяцев".

Два крупнейших предприятия Saudi Aramco (в Абкаике и Хурайсе) были атакованы в ночь на 14 сентября. Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

Половину из утерянных объемов производства удалось восстановить к вечеру 17 сентября. Вернуться к прежним уровням добычи Саудовская Аравия рассчитывает к октябрю. Поставки нефти полностью возобновлены за счет использования запасов. Инцидент вызвал крупнейшие в мировой истории перебои с добычей топлива.

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