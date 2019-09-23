Джонсон объявит о выделении $1,25 млрд на борьбу с климатическим кризисом

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон объявит с трибуны ООН в Нью-Йорке, что Лондон выделит ученым £1 млрд ($1,25 млрд) на разработку технологий, способных бороться с климатическим кризисом в развивающихся странах, как передаёт Trend со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило в воскресенье агентство Press Association, процитировав заявление Джонсона, сделанное накануне его выступления на саммите ООН по климату.

"Я всегда с оптимизмом относился к возможностям технологий по превращению нашего мира в лучшее место для жизни. Если у нас все получится, то будущие поколения будут вспоминать изменение климата как проблему, которую мы устранили посредством решительных действий и технологического совершенства, - заявил премьер королевства. - Этот фонд нацелен на то, чтобы сократить выбросы (вредных веществ в атмосферу) через обеспечение дешевым электричеством части из одного миллиарда человек, которые до сих пор не имеют к нему доступа, и разработки машин с низкими показателями выбросов".

Press Association уточняет, что на финансирование упомянутых целей будет задействован государственный фонд по оказанию помощи развивающимся странам. Помимо этого, дополнительные £220 млн ($275 млн) из этого же фонда будут использованы для защиты видов животных, находящихся под угрозой исчезновения.

"Мы не можем просто ничего не делать и наблюдать, как бесценные вымирающие виды исчезают с лица Земли из-за нашего бездействия и преступных действий", - заметил Джонсон.

Накануне саммита по климату Всемирная метеорологическая организация (ВМО) распространила доклад, в котором говорится, что температура на Земле сейчас на 1,1 градуса Цельсия выше, чем в доиндустриальную эпоху (1850-1900), и на 0,2 градуса выше, чем в среднем в 2011-2015 годах. В документе подчеркивается, что средняя глобальная температура в 2015-2019 годах может стать самой высокой по сравнению с любым аналогичным периодом в истории наблюдений. Как указывает ВМО, для того, чтобы выполнить Парижское соглашение по климату, требуются "немедленные и всеобъемлющие действия", включая сокращение выбросов углерода, а также "амбициозные политические меры", касающиеся расширения биоразнообразия и удаления CO2 из атмосферы.

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