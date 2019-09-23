ЕС приветствовал отказ хуситов от новых ударов по саудовским объектам

23 сентября 2019 04:00 (UTC+04:00)

Европейский Союз считает важным заявление мятежников из йеменского движения "Ансар Аллах" (хуситы) об отказе от новых ударов по объектам в Саудовской Аравии. Об этом в воскресенье заявила представитель внешнеполитической службы ЕС Майя Косьянчич, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Заявление, сделанное движением "Ансар Аллах" 20 сентября о прекращении военных действий против Саудовской Аравии, это очень важный шаг. Европейский Союз всегда придерживался мнения, что у конфликта в Йемене нет военного решения, в связи с чем срочно необходимы меры по деэскалации конфликта", - говорится в заявлении, размещенном на сайте внешнеполитической службы ЕС.

20 сентября хуситы заявили, что намерены прекратить атаки против Саудовской Аравии в рамках инициативы по достижению мирного урегулирования конфликта. Глава Высшего политического совета движения "Ансар Аллах" Мехди аль-Машшат призвал "все стороны, принимающие участие в войне, перейти к истинным переговорам, которые приведут к всеобщему национальному примирению".

В Йемене с августа 2014 года продолжается противостояние между правительственными силами и мятежниками из движения "Ансар Аллах". В наиболее активную фазу оно перешло с вторжением в марте 2015 года коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией.

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