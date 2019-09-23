Глава МИД КНР заявил, что Пекин будет развивать отношения с Москвой по всем направлениям

Китайское правительство будет содействовать развитию стратегического сотрудничества с Россией по всем направлениям. Об этом заявил глава МИД страны Ван И в комментарии по случаю приближающейся 70-летней годовщины образования КНР, опубликованном на сайте центрального правительства Китая, передает Trend со ссылкой на ТАСС

"Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое сотрудничество достигло беспрецедентно высокого уровня. Мы намерены содействовать его продвижению по всем направлениям", - отмечается в комментарии, озаглавленном "Новая страница в эпоху великодержавной дипломатии с китайской спецификой".

По словам Ван И, Китай намерен интенсивно развивать связи с соседними странами, постоянно укреплять с ними взаимное доверие.

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