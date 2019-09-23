США и Великобритания могут заключить соглашение о свободной торговле к июлю 2020

23 сентября 2019 08:57 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон договорились заключить соглашение о свободной торговле между двумя странами к июлю 2020 года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"С обеих сторон существует политическая воля заключить соглашение к июлю", - цитирует издание собеседника.

Выбор срока продиктован рисками, связанными с президентскими выборами в США, которые состоятся осенью 2020 года. Несмотря на то, что возможность заключения соглашения давно обсуждается, официальные переговоры могут быть начаты только после выхода Великобритании из состава Евросоюза, отмечает газета.

Соглашение о свободной торговле с Великобританией может стать крупнейшей торговой сделкой, которую когда-либо заключали США с другим государством, пишет The Sun. США ожидают от сделки снижения британских пошлин на ввоз стальной продукции, а также снижение или отмену цифрового налога для крупнейших технологических корпораций. Британия надеется получить доступ к американскому рынку финансовых услуг.

В конце августа Джонсон заявлял, что США готовы заключить соглашение в течение года.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Причинами падения Boeing в Индонезии стали недостатки конструкции и госконтроля
Другие страны 08:32
Глава МИД Южной Кореи призвала США и КНДР разработать дорожную карту денуклеаризации
Другие страны 08:08
В Нью-Йорке участники встречи "С5+1" обсудили расширение торгово-инвестиционных связей
Другие страны 08:05
"Игра престолов" получила Emmy как лучший драматический сериал
Другие страны 07:46
Глава МИД КНР: Китай будет сохранять общую стабильность при устранении противоречий с США
Другие страны 07:14
Пентагон извинился за сообщение с угрозой разбомбить участников "штурма" "Зоны-51"
Другие страны 04:40
Лента новостей
Из Грузии в Казахстан привлечено свыше $70 млн инвестиций (Эксклюзив)
Финансы 10:15
В Баку проходит конференция Международной ассоциации по оценке качества образования
Общество 10:10
Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Азербайджан - одна из первых стран на постсоветском пространстве, применившая современную систему оценивания
Политика 10:08
Расходы Азербайджана в ненефтяном секторе в 2024 году сократятся почти на 10%
Финансы 10:00
Золото в Азербайджане подорожало
Финансы 09:57
Вице-президент Азиатского банка развития подтверждает приверженность развитию Узбекистана
Бизнес 09:56
Официальный курс маната к мировым валютам на 23 сентября
Финансы 09:50
В Товузском и Тертерском районах Азербайджана будут перебои с подачей газа (ФОТО)
Общество 09:49
Госкомтаможня Азербайджана провела очередной экзамен для сотрудников компаний
Бизнес 09:39