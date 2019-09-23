В Афганистане три иностранных солдата пострадали при стрельбе в аэропорту

Не менее трех иностранных военнослужащих получили ранения в результате стрельбы, которую устроил афганский солдат в аэропорту города Кандагар, сообщил РИА Новости источник в аэропорту, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

По данным источника, инцидент произошел после словесной перепалки между афганским солдатом и иностранцем.

Радикальное движение "Талибан" взяло на себя ответственность за атаку, заявив, что она была организована их агентом. По данным талибов, 12 человек погибли при перестрелке.

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