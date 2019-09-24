В Египте угонщика пассажирского самолета приговорили к пожизненному заключению

Египтянин, по требованию которого в 2016 году следовавший из Александрии в Каир самолет был направлен на Кипр, приговорен во вторник к пожизненному заключению, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уголовный суд признал виновным Сейф ад-Дина Мустафу в попытке угона пассажирского лайнера.

29 марта 2016 года был захвачен пассажирский самолет А320, следовавший из Александрии в Каир. 60-летний угонщик потребовал изменить маршрут, пригрозив взорвать якобы закрепленный на теле пояс смертника. Лайнер с 72 пассажирами на борту приземлился в аэропорту кипрского города Ларнака. Большая часть пассажиров практически сразу была освобождена преступником. Через несколько часов он отпустил оставшихся заложников - нескольких иностранцев и египетский экипаж, - а сам добровольно сдался полиции Кипра. Взрывчатки при нем обнаружено не было.

В августе прошлого года египетские власти добились от Никосии выдачи преступника Каиру.

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