Американский министр заснул во время речи Трампа в ООН

24 сентября 2019 23:09 (UTC+04:00)

Министр торговли США Уилбур Росс заснул во время выступления президента Дональда Трампа на Генассамблее ООН, передает Trend cо ссылкой на РИА Новости.

На опубликованных журналистами кадрах видно, как политик сидит с закрытыми глазами, а затем опускает голову. Как уточняет CNBC, Росс провел в таком положении около 15 минут.

Министр не первый раз засыпает на публичных мероприятиях, сообщил телеканал. В частности, в 2017 году Росса также заметили в подобном положении во время выступления Трампа в Саудовской Аравии.

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