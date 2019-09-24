Макрон на Генассамблее ООН напомнил слова Солженицына о нехватке смелости

24 сентября 2019 23:54 (UTC+04:00)

Президент Франции Эмманюэль Макрон с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН призвал мировых лидеров обрести смелость в созидании мира, напомнив слова лауреата Нобелевской премии по литературе, русского писателя Александра Солженицына о важности для политиков проявлять отвагу, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Александр Солженицын во время выступления в Гарварде в 1978 году говорил о том, что нам не хватает смелости, - напомнил Макрон. - И сегодня я хотел бы обратиться с призывом, чтобы мы вновь обрели смелость, прежде всего в том, чтобы созидать мир и отвагу, чтобы взять на себя ответственность".

"Созидать мир - это значит идти к диалогу, компромиссу, к воссозданию доверия", - отметил французский лидер. Он подчеркнул, что "именно это нужно сегодня в столь многих регионах и, в частности, Ближнему Востоку".

Макрон не первый раз обращается к наследию Солженицына. Так, например, мысли из знаменитой речи Солженицына в Гарвардском университете он цитировал во время выступления на ежегодном совещании французских послов в 2018 году.

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