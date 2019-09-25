Трамп назвал Гутерриша своим другом

25 сентября 2019 00:48 (UTC+04:00)

Президент США Дональд Трамп назвал генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша своим другом, с которым они провели много часов вместе, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Господин генеральный секретарь, вы стали моим другом, и мы провели долгие часы вместе, обсуждая мировые проблемы, мировые события, и мы достигли большого прогресса", - отметил американский лидер на торжественном обеде от имени генсека во вторник.

Он назвал ООН "организацией с самым большим потенциалом" и поздравил Гутерриша с замечательной работой.

На обеде высоким гостям, приехавшим на Генассамблею ООН, была предложена японская говядина вагю и вино из Португалии - родной страны генсека.

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