Спикер Палаты представителей объявит о начале импичмента Трампа

Спикер Палаты представителей США Ненси Пелоси планирует объявить об официальном запросе о начале процедуры импичмента президента страны Дональда Трампа во вторник, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Ранее член палаты представителей конгресса США Джон Льюис, выступая во вторник на заседании палаты, призвал начать официальную процедуру импичмента Трампа. Неназванные члены демократической партии США заявили газете, что свое решение Пелоси приняла после разговора с ними за закрытыми дверями. В частности, они обсуждали создание специального комитета для проведения возможного импичмента Трампа.

Предполагается, что данный комитет будет создан несколько позже во вторник, когда Пелоси обратится к демократам по вопросу начала процедуры импичмента. По данным Washington Post, более 150 из 253 демократов в палате представителей поддерживают импичмент Трампа.

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