Джонсон и Трамп обсудили будущее торговое соглашение, Иран и климат

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в ходе двусторонней встречи с президентом США Дональдом Трампом в Нью-Йорке обсудили будущее торговое соглашение, Иран и проблемы изменения климата, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Лидеры подчеркнули общее стремление к согласованию амбициозного соглашения о свободной торговле как только Великобритания 31 октября покинет ЕС. Они обсудили дестабилизирующую деятельность Ирана в регионе и важность деэскалации напряженности, а также сошлись на том, что нельзя никогда допустить появления у Ирана ядерного оружия", - говорится в заявлении.

Джонсон также затронул в беседе тему климатических изменений. "Премьер-министр поднял вопрос об изменении климата и сказал, что Великобритания с нетерпением ждет проведения климатического саммита в Глазго в следующем году", - указывается в сообщении.

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