Белый дом: демократы уничтожили шансы на принятие важных инициатив путем атак на Трампа

25 сентября 2019 03:57 (UTC+04:00)

Демократы Палаты представителей Конгресса США уничтожили шансы на принятие важных для населения законодательных инициатив из-за своих атак на американского президента Дональда Трампа. Об этом говорится в распространенном во вторник письменном заявлении пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм в связи с началом процедуры импичмента главы государства в нижней палате законодательного органа, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Оставив далеко позади всю работу и результаты президента Трампа, демократы Палаты представителей уничтожили любые шансы на прогресс в законодательной сфере для народа этой страны, продолжая направлять всю свою энергию на предвзятые политические атаки. Их нападки на президента и его повестку не только необъективные и жалкие, но и являются пренебрежением конституционных обязанностей", - отметила она.

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