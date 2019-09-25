Роухани считает, что вывод о вине Ирана в атаках в Саудовской Аравии основан на ошибке

Заключение Эр-Рияда об ответственности Тегерана за недавние атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии основано на ошибке и незнании. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты выступили с необоснованными обвинениями после того, как представитель Саудовской Аравии объявил, что вооружения, применявшиеся в этих атаках, не были йеменскими, так как на них были слова Ya Ali. В Йемене тоже есть шииты. Этот представитель полагает, что все иранцы являются шиитами, а йеменцы не являются шиитами. Это ошибка", - пояснил Роухани.

"Ya Ali - это слоган, выражение сильного желания, принятый в Ираке, Йемене и Иране", - добавил Роухани. Он указал на то, что подобный довод не дает достаточных оснований обвинять Тегеран в совершении атак в Саудовской Аравии.

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