Роухани считает, что вывод о вине Ирана в атаках в Саудовской Аравии основан на ошибке

25 сентября 2019 04:05 (UTC+04:00)

Заключение Эр-Рияда об ответственности Тегерана за недавние атаки на нефтяные объекты в Саудовской Аравии основано на ошибке и незнании. Об этом заявил во вторник в интервью телеканалу Fox News президент Ирана Хасан Роухани, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Соединенные Штаты выступили с необоснованными обвинениями после того, как представитель Саудовской Аравии объявил, что вооружения, применявшиеся в этих атаках, не были йеменскими, так как на них были слова Ya Ali. В Йемене тоже есть шииты. Этот представитель полагает, что все иранцы являются шиитами, а йеменцы не являются шиитами. Это ошибка", - пояснил Роухани.

"Ya Ali - это слоган, выражение сильного желания, принятый в Ираке, Йемене и Иране", - добавил Роухани. Он указал на то, что подобный довод не дает достаточных оснований обвинять Тегеран в совершении атак в Саудовской Аравии.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Роухани заявил, что Ирану не важно, какую партию будет представлять будущий президент США
Другие страны 04:43
Макрон назвал "упущенной возможностью" отказ Роухани от встречи с Трампом
Другие страны 04:24
Россия, Иран и Турция окажут содействие Конституционному комитету Сирии
Другие страны 04:08
Зариф назвал заявление европейских стран по атакам на Saudi Aramco крайне безответственным
Другие страны 03:03
Эр-Рияд может разместить на биржах 10% Saudi Aramco, несмотря на атаки
Другие страны 02:15
США намерены повысить уровень диалога с хуситами
Другие страны 02:00
Лента новостей
Роухани заявил, что Ирану не важно, какую партию будет представлять будущий президент США
Другие страны 04:43
Макрон назвал "упущенной возможностью" отказ Роухани от встречи с Трампом
Другие страны 04:24
Россия, Иран и Турция окажут содействие Конституционному комитету Сирии
Другие страны 04:08
Белый дом: демократы уничтожили шансы на принятие важных инициатив путем атак на Трампа
Другие страны 03:57
Нейрофизиологи нашли типично человеческую черту поведения у мышей
Другие страны 03:17
Зариф назвал заявление европейских стран по атакам на Saudi Aramco крайне безответственным
Другие страны 03:03
Эр-Рияд может разместить на биржах 10% Saudi Aramco, несмотря на атаки
Другие страны 02:15
США намерены повысить уровень диалога с хуситами
Другие страны 02:00
Конгресс США начинает процедуру импичмента Трампа
Другие страны 01:51