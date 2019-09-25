Генсек ООН обсудил с премьером Японии ситуацию на Корейском полуострове

25 сентября 2019 05:06 (UTC+04:00)

Генсек ООН Антониу Гутерреш и премьер-министр Японии Синдзо Абэ обсудили ситуацию на Корейском полуострове, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Генеральный секретарь сегодня встретился с его превосходительством премьер-министром Японии Синдзо Абэ. Генсек и господин Абэ обсудили региональные проблемы, в особенности ситуацию на Корейском полуострове, а также ситуацию на Ближнем Востоке", - сказано в сообщении.

Они также коснулись темы обязательств Японии в вопросе достижения целей устойчивого развития, а также в сфере борьбы с изменением климата, сообщили в пресс-службе.

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