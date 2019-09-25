Премьер Японии заявил о необходимости проведения реформы Совета Безопасности ООН

Япония считает, что реформа Совета Безопасности ООН является совершенно необходимой. Об этом во вторник, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, заявил премьер-министр Японии Синдзо Абэ, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Для ООН, которая проделала путь в три четверти века с момента своего образования, совершенно необходима структурная реформа, в особенности - Совета Безопасности", - подчеркнул он.

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