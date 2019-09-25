Три человека погибли, в том числе ребенок, при взрыве на юге Афганистана

25 сентября 2019 06:21 (UTC+04:00)

Три человека, среди которых ребенок, погибли и семеро пострадали при взрыве в городе Кандагар на юге Афганистана, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что взрывное устройство сработало у входа в местный офис президента Афганистана Ашрафа Гани. Взрыв произошел ночью во вторник. Источник сообщил агентству, что в результате взрыва погибли "ребенок, женщина и пожилой мужчина", еще семеро пострадали.

В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. Радикальная группировка "Талибан" угрожала сорвать их.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Афганистане три иностранных солдата пострадали при стрельбе в аэропорту
Другие страны 23 сентября 23:24
Посол Афганистана завершает дипмиссию в Туркменистане
Туркменистан 20 сентября 10:53
Совет Безопасности ООН осудил теракты в Афганистане
В мире 20 сентября 04:39
Семь человек погибли при взрыве в Афганистане (Обновлено)
Другие страны 19 сентября 07:43
Объем экспорта Узбекистана увеличился почти вдвое
Бизнес 18 сентября 12:23
Внешнеторговый оборот Узбекистана вырос почти на $8 млрд
Бизнес 18 сентября 12:04
Лента новостей
Новый крупнейший в мире международный аэропорт Дасин открыт в Пекине
Китай 07:35
Британский премьер предупредил об угрозе "цифрового авторитаризма"
Другие страны 07:33
Китай спустил на воду свой первый универсальный десантный корабль
Другие страны 07:20
Джонсон призвал Роухани освободить заключенных в Иране лиц с двойным гражданством
Другие страны 07:10
Anglo Asian Mining огласила планируемые в этом году объемы добычи золота в Азербайджане
Бизнес 07:00
Абэ считает, что для достижения целей устойчивого развития нужны всеобщие усилия
Другие страны 06:54
Япония ценит обещание Ирана не обладать, не производить и не использовать ядерное оружие
Другие страны 06:30
Премьер Японии заявил о необходимости проведения реформы Совета Безопасности ООН
Другие страны 06:10
В Мексике допросят бывших губернатора и генпрокурора по делу 43 студентов
Другие страны 06:03