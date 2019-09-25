Три человека погибли, в том числе ребенок, при взрыве на юге Афганистана

Три человека, среди которых ребенок, погибли и семеро пострадали при взрыве в городе Кандагар на юге Афганистана, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что взрывное устройство сработало у входа в местный офис президента Афганистана Ашрафа Гани. Взрыв произошел ночью во вторник. Источник сообщил агентству, что в результате взрыва погибли "ребенок, женщина и пожилой мужчина", еще семеро пострадали.

В марте независимая избирательная комиссия Афганистана заявила, что выборы президента страны состоятся 28 сентября 2019 года. Радикальная группировка "Талибан" угрожала сорвать их.



Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.