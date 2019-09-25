Джонсон призвал Роухани освободить заключенных в Иране лиц с двойным гражданством

25 сентября 2019 07:10 (UTC+04:00)

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на встрече с президентом Ирана Хасаном Роухани, состоявшейся во вторник вечером на полях 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, призвал к немедленному освобождению лиц с двойным гражданством, находящихся в заключении в Иране, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

Как отметил представитель, Джонсон "выразил глубокую озабоченность по поводу дестабилизирующих действий Ирана в регионе, включая атаки на нефтяные объекты компании Saudi Aramco и потребовал их прекращения". Он также высказался в поддержку Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) и указал на необходимость диалога.

В 2016 году сотрудница фонда Thomson Reuters Назанин Загари-Рэтклифф, которая имеет и британское подданство, и иранское гражданство, была осуждена в Иране на пять лет тюрьмы за участие в политическом заговоре с целью свержения действующей власти. Осенью 2017 года в ее отношении было возбуждено новое дело по обвинению в распространении антииранской пропаганды. МИД Великобритании последовательно добивается оправдания и освобождения этой женщины. Данный вопрос неоднократно поднимался в ходе встреч министров иностранных дел двух стран.

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