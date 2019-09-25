Абэ готов встретиться с лидером КНДР без предварительных условий

25 сентября 2019 07:57 (UTC+04:00)

Премьер-министр Японии Синдзо Абэ, выступая на Генеральной Ассамблее ООН, вновь озвучил позицию Токио о готовности встретиться с лидером КНДР Ким Чен Ыном без предварительных условий, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Япония поддерживает подход президента США Трампа. Этот подход, который заключается в том, что лидеры двух стран откровенно и открыто пытаются решить проблемы, стоящие перед ними, ради светлого будущего, изменил механизм (обращения) с Северной Кореей. Я сам готов без предварительных условий напрямую встретиться с председателем Трудовой партии Кореи Ким Чен Ыном. Наша неизменная цель – решить комплексно проблемы насильно удерживаемых в Северной Корее японских граждан, атомной и ракетной программ, подвести черту под несчастным прошлым и установить нормальные отношения между странами", - сказал Абэ.

Япония долгое время придерживалась позиции о бессмысленности "диалога ради диалога" в отношении Северной Кореи, однако затем, оказавшись в определенном вакууме на фоне активных и многократных контактов КНДР с лидерами США, Южной Кореи, Китая, визита в Россию, стала выступать с более гибких позиций.

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