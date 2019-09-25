Роухани назвал позором работу разведки и ПВО США в Саудовской Аравии

25 сентября 2019 08:31 (UTC+04:00)

Президент Ирана Хасан Роухани назвал позором неспособность американских систем противоракетной и противовоздушной обороны отразить ракетную атаку на Саудовскую Аравию и заявил, что разведка США ничего не знала о ней заранее, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Все эти деньги, которые приходят из США на оборонительные системы, вооружения, радары, установленные по всей Саудовской Аравии, на Аравийском полуострове – почему они не смогли предотвратить попадание этих ракет в цели? Какой был смысл устанавливать все эти противоракетные системы Patriot?" - заявил Роухани в интервью телеканалу Fox News.

"Даже если мы примем все эти обвинения США (о причастности Ирана), то это будет еще более позорно для США, и они должны будут ответить, почему они не смогли остановить и перехватить эти ракеты", - добавил президент.
Он отметил, что йеменские повстанцы-хуситы имеют "очень передовые" системы вооружения.

Роухани также заявил, что американская разведка не знала о готовящейся атаке. "Почему разведывательные ведомства США, которые получают большие бюджеты за счет американских налогоплательщиков, почему они совершенно не знали об этих военных возможностях йеменцев? На это нужно дать ответ. Америка должна сказать, почему она продает в регион так много оружия? Почему они не могут установить, откуда эта (атака) была совершена? И потом показать доказательства", - сказал президент Ирана.

Йеменские повстанцы-хуситы, против которых воюет арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией, заявили, что нефтяные объекты королевства 14 сентября атаковали бойцы их движения с помощью беспилотных летательных аппаратов. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что нет никаких свидетельств атаки из Йемена, и обвинил в ней Иран. Арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией также считает, что Тегеран причастен к атакам. Иран отвергает обвинения в свой адрес.

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