Число пострадавших в результате землетрясения в Пакистане превысило 640

25 сентября 2019 21:02 (UTC+04:00)

По меньшей мере 38 человек погибли, более 640 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло во вторник в восточной части Пакистана на границе с Индией. Об этом, как передает Trend, ТАСС рассказали в пресс-службе Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями в среду.

"В общей сложности в двух провинциях Пакистана, пострадавших от землетрясения, погибли 38 человек, получили травмы 646, - отметили в пресс-службе. - Частично или полностью разрушены порядка 454 жилых домов". "В результате ЧП частично был разрушен мост, соединяющий города Мирпур и Бхимдер", - добавили в ведомстве.

"После ЧП ряд населенных пунктов, находящихся в эпицентре, остались без электричества, однако к нынешнему дню электроснабжение восстановлено почти полностью", - отметили в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, к настоящему моменту в пострадавшие районы направлены 570 палаток, 1000 одеял, 21 тонна продуктов питания, а также 50 тыс. 0,5-литровых бутылок воды. "Управление по борьбе со стихийными бедствиями направило в пострадавший район 20 машин скорой помощи, шесть спасательных машин, 110 спасателей, - отметили в ведомстве. - Пакистанский институт медицинских наук направил в зону бедствия девятерых докторов, троих специалистов по оказанию экстренной помощи, три машины скорой помощи и 200 хирургических наборов". "Медицинские учреждения Исламабада подготовили порядка 100 палат для приема наиболее тяжелых пострадавших", - рассказали в пресс-службе.

По данным телеканала Dunya News, очаг подземных толчков находился на глубине 12 км.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
Трамп убежден, что лидеры Индии и Пакистана смогут найти общий язык
Другие страны 24 сентября 22:53
На границе Пакистана и Индии произошло землетрясение
В мире 24 сентября 16:14
Глава МИД Пакистана призвал Армению вывести свои войска из Нагорного Карабаха
Нагорно-карабахский конфликт 24 сентября 14:58
У берегов Пуэрто-Рико произошло землетрясение
Другие страны 24 сентября 08:11
Пакистан рассчитывает на поставки туркменского газа
Энергетика 23 сентября 14:41
В Каспийском море произошло землетрясение
Происшествия 23 сентября 11:48
Лента новостей
Терпение Тегерана в вопросе СВПД имеет пределы - Роухани
Иран 21:26
Эльмар Мамедъяров принял участие в заседании Контактной группы ОИС по Джамму и Кашмиру
Политика 21:10
"Азерэнержи" строит на Сумгайытской электростанции эстакаду длиной 750 метров (ВИДЕО)
Энергетика 21:00
ЕБРР готов участвовать в грузинском проекте глубоководного порта Анаклия
Финансы 20:55
Датская компания подготовит 15-летний план развития транспорта в Грузии
Финансы 20:53
Грузия увеличивает финансирование программы поддержки сельскохозяйственных проектов
Финансы 20:47
Агентство развития МСБ провело очередное просветительское мероприятие (ФОТО)
Бизнес 20:34
ЗАО "АЖД" и Всемирный банк обсудили перспективы и приоритеты сотрудничества (ФОТО)
Бизнес 20:27
В Азербайджане для учителей начальных классов будет проведено итоговое оценивание
Общество 20:23