Число пострадавших в результате землетрясения в Пакистане превысило 640

По меньшей мере 38 человек погибли, более 640 получили травмы в результате землетрясения магнитудой 5,8, которое произошло во вторник в восточной части Пакистана на границе с Индией. Об этом, как передает Trend, ТАСС рассказали в пресс-службе Национального управления по борьбе со стихийными бедствиями в среду.

"В общей сложности в двух провинциях Пакистана, пострадавших от землетрясения, погибли 38 человек, получили травмы 646, - отметили в пресс-службе. - Частично или полностью разрушены порядка 454 жилых домов". "В результате ЧП частично был разрушен мост, соединяющий города Мирпур и Бхимдер", - добавили в ведомстве.

"После ЧП ряд населенных пунктов, находящихся в эпицентре, остались без электричества, однако к нынешнему дню электроснабжение восстановлено почти полностью", - отметили в пресс-службе.

Как рассказали в пресс-службе, к настоящему моменту в пострадавшие районы направлены 570 палаток, 1000 одеял, 21 тонна продуктов питания, а также 50 тыс. 0,5-литровых бутылок воды. "Управление по борьбе со стихийными бедствиями направило в пострадавший район 20 машин скорой помощи, шесть спасательных машин, 110 спасателей, - отметили в ведомстве. - Пакистанский институт медицинских наук направил в зону бедствия девятерых докторов, троих специалистов по оказанию экстренной помощи, три машины скорой помощи и 200 хирургических наборов". "Медицинские учреждения Исламабада подготовили порядка 100 палат для приема наиболее тяжелых пострадавших", - рассказали в пресс-службе.

По данным телеканала Dunya News, очаг подземных толчков находился на глубине 12 км.

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