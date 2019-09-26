Президент Ирана: у США нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН

26 сентября 2019 21:33 (UTC+04:00)

Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае появления такой инициативы. Об этом заявил в четверг президент Ирана Хасан Роухани на пресс-конференции по итогам своего участия в неделе высокого уровня Генассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Тегеран проголосует за перемещение штаб-квартиры ООН из США в другую страну в случае обсуждения такой темы", - сказал Роухани. Он также отметил, что "у Вашингтона нет права не пускать кого-либо на мероприятия ООН, это неправильная политика".

По его словам, Иран ждет от США отказа от предварительных условий для возможности двусторонней встречи.

Роухани отметил, что Иран будет дальше отказываться от обязательств по ядерной сделке, если европейцы не начнут выполнять ее экономические условия. Он обратил внимание на нехватку политической воли со сороны ЕС для выполнения экономической части сделки.

"Это нехватка желания, или может быть они хотят не платить ничего за то соглашение, частью которого они являются", - отметил он. Отвечая на вопрос об отказе Ирана от обязательств по сделке, Роухани подтвердил, что если ситуация не изменится, то "Иран предпримет дальнейшие шаги".

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