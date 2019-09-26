Помпео: США предоставили ряду стран информацию об ударе по саудовским нефтяным объектам

США предоставили в период 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН ряду стран информацию относительно атаки на саудовские нефтяные объекты, в организации которых Вашингтон обвиняет Тегеран. Об этом заявил в четверг на пресс-конференции госсекретарь США Майкл Помпео, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Мы смогли предоставить ту информацию, которой располагаем, не только странам Ближнего Востока, но и европейским, а также африканским и азиатским странам, - сообщил он. - Мне кажется очевидным, что Исламская Республика Иран не готова сделать необходимое и вести себя, как нормальное государство. Они предприняли действия, которые легко было отследить, и им следовало знать, что мир придет к выводу о том, что это именно они нанесли этот удар, хотя, как обычно, они пытались укрыться за ставленниками".

"Думаю, что они знали о том, что страны мира объединятся против них, но, тем не менее, они решили действовать", - добавил он.

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