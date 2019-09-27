США по итогам расследования представят доклад об атаках на объекты Saudi Aramco

Вашингтон представит соответствующий доклад по итогам расследования атак на нефтяные объекты компании Saudi Aramco в Саудовской Аравии. Об этом сообщил помощник госсекретаря США по делам Ближнего Востока Дэвид Шенкер, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как отмечает Al Arabiya, Шенкер заявил телеканалу, что объединенная команда специалистов из США, Саудовской Аравии и стран Европы не нашла какой-либо связи между атаками на объекты Saudi Aramco и военными действиями в Йемене, граничащем с королевством с юга. По словам Шенкера, нападения были совершены с севера.

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