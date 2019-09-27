Самолет Вена - Токио с 206 пассажирами на борту аварийно сел в Хабаровске

27 сентября 2019 03:36 (UTC+04:00)

Самолет, летевший из Вены в Токио, экстренно сел в аэропорту Хабаровска, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

"Сегодня в 6.12 , следующий по маршруту Вена - Токио", - сказала собеседница.
"Пилоты зафиксировали падение давления масла в левом двигателе. На борту было 194 пассажира и 12 членов экипажа.

Были привлечены аварийные службы аэропорта "Хабаровск", которые сработали оперативно. Посадка прошла благополучно, помощь пассажирам не потребовалась", - рассказала представитель аэропорта.
По ее словам, в 10.00 за ними из Токио прибудет другой лайнер.

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