Глава МИД Саудовской Аравии с трибуны ГА ООН призвал оказать финансовое давление на Иран

27 сентября 2019 04:35 (UTC+04:00)

Международное сообщество должно оказать давление на Иран, так как его действия угрожают международной экономической и энергетической стабильности. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр с трибуны Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Все свое выступление министр посвятил произошедшим 14 сентября атакам на нефтяные объекты саудовской национальной нефтяной компании Saudi Aramco в Абкаике и Хурайсе. "Мы очень хорошо знаем, кто стоит за этой агрессией, - подчеркнул он. - Мы приглашаем ООН и международное сообщество назвать этого преступника. Это та же страна, которая стоит за атаками на коммерческие танкеры в Оманском заливе в июне и июле и на аэропорт Абха в июле".

Аль-Джубейр призвал международное сообщество осознать, что "перекрытие источников финансирования - лучший способ заставить режим в Иране прекратить свою военную активность, развитие ракетной программы и положить конец его дестабилизирующей активности в регионе".

"Недавние атаки - это проверки воли международного сообщества", - продолжил он. Министр призвал "принять решительные меры в отношении иранского режима". "Иначе будущее региона и всего мира, а также экономическая и энергетическая стабильность будет под вопросом", - указал аль-Джубейр.

Ответственность за нападение взяли на себя мятежники-хуситы из йеменского движения "Ансар Аллах", заявившие, что при совершении диверсии были использованы 10 начиненных взрывчаткой беспилотных летательных аппаратов. В результате взрывов и пожаров, вызванных ударами, добыча крупнейшего в мире экспортера нефти упала на 5,7 млн баррелей с 9,8 млн баррелей в сутки.

США и Саудовская Аравия возложили ответственность за нападение на Иран. По их версии, атака была организована с применением беспилотников и ракет, которых нет в арсенале хуситов. В Тегеране эти обвинения назвали беспочвенными.

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