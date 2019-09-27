Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую счетчик лайков

27 сентября 2019 05:53 (UTC+04:00)

Социальная сеть Facebook начала тестировать в Австралии функцию, скрывающую количество лайков на публикациях и просмотров на видео, сообщает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Согласно заявлению социальной сети, на данный момент не решено, будет ли данный режим тестироваться в других странах. "Мы соберем отзывы, чтобы понять, улучшат ли эти изменения удобство пользования", - приводит газета слова представителя Facebook Джимми Раймо.

Аналогичную функцию уже начали тестировать в Instagram в семи странах мира, в том числе в Канаде и Бразилии. Вместо общего числа лайков пользователям показывают только несколько имен взаимных друзей, которым понравился пост.

Facebook - одна из крупнейших социальных сетей. Была основана в феврале 2004 года 19-летним американским студентом Марком Цукербергом. Штаб-квартира расположена в Менло-Парке (Калифорния). Instagram принадлежит компании Facebook после покупки в апреле 2012 года.

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