В Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники

По меньшей мере два человека погибли в пятницу при взрыве в мастерской по производству пиротехники в штате Идальго в центральной части Мексики. Об этом сообщил телеканал Televisa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти отправили несколько бригад спасателей и медиков для оказания помощи пострадавшим. На обнародованных телеканалом кадрах видно, что над местом взрыва поднимается густой столб белого дыма высотой несколько десятков метров.

В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков пиротехники, расположенный в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.

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