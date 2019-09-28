В Мексике взорвалась мастерская по производству пиротехники

28 сентября 2019 00:48 (UTC+04:00)

По меньшей мере два человека погибли в пятницу при взрыве в мастерской по производству пиротехники в штате Идальго в центральной части Мексики. Об этом сообщил телеканал Televisa, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Власти отправили несколько бригад спасателей и медиков для оказания помощи пострадавшим. На обнародованных телеканалом кадрах видно, что над местом взрыва поднимается густой столб белого дыма высотой несколько десятков метров.

В декабре 2016 года взрыв и последовавший за ним пожар уничтожили один из крупнейших в Мексике рынков пиротехники, расположенный в муниципалитете Тультепек в штате Мехико. Жертвами трагедии стали 42 человека, десятки пострадали.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
В Мексике члены наркокартеля устроили засаду военным, пятеро погибли
Другие страны 27 сентября 07:34
Сенат США продлил финансирование правительства до 21 ноября
Другие страны 26 сентября 22:47
В Мексике допросят бывших губернатора и генпрокурора по делу 43 студентов
Другие страны 25 сентября 06:03
В Мексике проснулся самый активный вулкан страны Попокатепетль
Другие страны 24 сентября 08:46
Полицейские обнаружили более 60 свертков с кокаином в канализации аэропорта Мехико
Другие страны 24 сентября 07:19
Ураган "Лорена" сформировался у берегов Мексики
Другие страны 19 сентября 08:29
Лента новостей
Крупное ДТП в Турции: более 20 человек пострадавших
Турция 01:08
Лавров заявил, что подходы США к Ирану подрывают режим ядерного нераспространения
Россия 00:19
Эльмар Мамедъяров принял участие во встрече глав МИД стран-членов ОЭС (ФОТО)
Политика 27 сентября 23:59
Число жертв обрушения золотого рудника в Чаде увеличилось до 52
Другие страны 27 сентября 23:51
Палата представителей США отклонила резолюцию против начала процедуры импичмента Трампа
США 27 сентября 23:28
Китай инициировал процедуры для присоединения к Договору о торговле оружием
Китай 27 сентября 23:09
В Ашхабаде состоялся заключительный концерт в честь Дня независимости (ФОТО)
Туркменистан 27 сентября 22:45
США ждут заседания Совбеза ООН по Сирии 30 сентября
США 27 сентября 22:25
В Баку состоялась презентация сборника Айгюн Самедзаде "Азербайджан в 100 песнях" (ФОТО)
Культура 27 сентября 22:12