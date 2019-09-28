Канада проведет международные учения по обезвреживанию взрывных устройств

28 сентября 2019 05:26 (UTC+04:00)

Международные учения по обезвреживанию взрывных устройств пройдут в канадской провинции Онтарио с 30 сентября по 17 октября. Об этом в пятницу, как передает Trend, корреспонденту ТАСС сообщил представитель Министерства национальной обороны Канады Джейсон Руботтом.

По его словам, учения под названием Ardent Defender - 2019 будут проходить на военной базе Борден, а также в тренировочном центре 4-й канадской дивизии в Мифорде в провинции Онтарио. "Могу подтвердить, что в учениях Ardent Defender - 2019 примут участие следующие страны: США, Великобритания, ОАЭ, Турция, Чехия, Бельгия, Германия, Новая Зеландия, Австралия, Польша, Италия, Колумбия, Нидерланды, Швеция, Латвия, Чили, Словакия, Венгрия и Перу", - сказал он. Руботтом не уточнил, сколько человек будут задействованы в маневрах.

В ходе подобных ежегодных учений будет осуществляться уничтожение неразорвавшихся боеприпасов и самодельных взрывных устройств, а также отрабатываться различные возможные сценарии по безопасному обезвреживанию взрывных устройств и противодействие тем, кто их использует против мирного населения, военных и стражей порядка.

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