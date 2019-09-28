Взрыв произошел у избирательного участка в Кандагаре на юге Афганистана

28 сентября 2019 08:59 (UTC+04:00)

Три человека пострадали в результате взрыва у избирательного участка в городе Кандагар на юге Афганистана. Об этом в субботу сообщает агентство Reuters со ссылкой на местные власти, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Уточняется, что взрыв произошел спустя час после того, как избиратели начали собираться у участка. Пока ни одна группировка не взяла ответственность за произошедшее.

В субботу в Афганистане проходят президентские выборы.

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