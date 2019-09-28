В Афганистане официально завершилось голосование на президентских выборах

Голосование на президентских выборах в Афганистане официально завершилось, открытыми остаются отдельные участки, где люди ждут возможности проголосовать, заявила на пресс-конференции глава Независимой избирательной комиссии Хава Алам Нуристани, слова которой приводит местное телевидение. "Процесс голосования завершен, за исключением центров, где люди все еще ждут", - сказала она, передает Trend со ссылкой на РИА Новости



Голосование должно было проводиться с 7 до 15 часов, но его продлили до 17.00. Около 9,6 миллиона граждан Афганистана зарегистрировались для голосования за одного из 15 кандидатов. При этом афганский телеканал Tolo News около 16.40 сообщал, что проголосовали менее 2 миллионов человек (около 20%).

СМИ днем сообщали о проблемах при голосовании: избирательная комиссия Афганистана потеряла связь с 870 из 5373 избирательных участков, а 1331 участок остается закрытым. Однако, подводя итоги голосования, Нуристани заявила, что 98% избирательных центров были открыты.

Избирательная комиссия отмечала, что при подсчете результатов голосования будут засчитаны только биометрически подтвержденные голоса, но проблемы, по данным Tolo News, возникали и с биометрическими системами. О подобных проблемах сообщал и Фонд транспарентных выборов Афганистана, следивший за ходом голосования.

В то же время Нуристани, объявляя о завершении голосования, сообщила, что 98,9% избирательных участков использовали биометрическую систему, на 96% участков были необходимые для выборов материалы. Выборы проходили при усиленных мерах безопасности на фоне заявления радикальной группировки "Талибан" о намерении сорвать процесс. Однако сообщений о крупных терактах, подобных произошедшим в две предыдущие недели, не было. Жертвами нескольких терактов в сентябре стали десятки человек, ответственность за них взял на себя "Талибан".

Предыдущие президентские выборы состоялись в 2014 году. Победу тогда одержал Ашраф Гани, его прямым конкурентом был нынешний глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, который выиграл первый тур, но не получил абсолютного большинства, а во втором туре проиграл. Оба они сейчас снова участвуют в гонке и считаются фаворитами.

Для победы на выборах необходимо набрать более 50% голосов. Предварительные результаты объявят 19 октября, а окончательные – 7 ноября, после того как будут рассмотрены жалобы кандидатов. Если ни один из кандидатов не наберет больше половины голосов, пройдет второй тур, который предварительно назначен на 23 ноября.

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