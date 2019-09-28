Власти Саудовской Аравии хотят организовать прямое авиасообщение с Россией

28 сентября 2019 18:26 (UTC+04:00)

Власти Саудовской Аравии подтолкнут местные авиакомпании к тому, чтобы организовать прямые рейсы с Россией, сообщил глава Генерального управления по туризму и национальному наследию Саудовской Аравии Ахмед аль-Хатыб, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Летом компания Nordwind Airlines запустила первые прямые рейсы из Джидды в Москву. В июне тогдашний министр энергетики королевства Халид аль-Фалих заявил, что Эр-Рияд планирует 14 прямых рейсов в неделю между Саудовской Аравией и Россией и рассматривает дальнейшее увеличение их числа.

"Мы подтолкнем саудовские авиалинии к тому, чтобы начать работу над открытием прямых авиарейсов, поскольку это особенно важно", - заявил аль-Хатыб.

Он добавил, что направление полетов будет определено в зависимости от предпочтений российских туристов. "Мы изучим этот вопрос и откроем направления, основываясь на том, чего хотели бы российские туристы. Если они хотят увидеть море, мы откроем рейсы к Красному морю. Если они хотят увидеть (культурное) наследие и историю, мы сделаем проще дорогу для наших дорогих туристов из России", - отметил он.

Ранее источник, знакомый с ходом переговоров, сообщил РИА Новости, что Саудовская Аравия обсуждает с Россией открытие прямого авиасообщения, надеется достичь договоренностей в 2019 году. Он уточнил, что обсуждаются различные направления, в том числе, Джидда, но первым все же может стать столица королевства - Эр-Рияд.

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