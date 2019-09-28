Глава МИД Кубы признал, что новые санкции США вредят работе частного сектора экономики

Экономические ограничительные меры США против Кубы вредят развитию не только государственного, но и частного сектора экономики. Об этом в субботу заявил министр иностранных дел карибской страны Бруно Родригес Паррилья, выступая на общеполитических дебатах высокого уровня 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН, передает Trend cо ссылкой на ТАСС.

"Новые меры сильнее всего затрагивают негосударственный сектор. Блокада остается сегодня основным препятствием для развития экономики нашей страны, - отметил дипломат. - Ежегодно власти США также выделяют десятки миллионов долларов для подрывной пропаганды против властей Кубы". По его словам, ограничения в энергетическом, торговом и банковском секторах направлены на провоцирование "голода, отчаяния и смены руководства страны".

В течение двух недель наблюдаются серьезные перебои поставок топлива на остров, что серьезно отражается на ряде секторов его экономики. На тех автозаправочных станциях Гаваны, где имеется в наличии бензин, выстраиваются длинные очереди. Лидер страны Мигель Диас-Канель заявил, что такая ситуация является результатом усиления агрессивных действий США против Кубы, Венесуэлы и Никарагуа, которые он также сравнил с геноцидом.

США разорвали дипломатические связи с Кубой в 1961 году в ответ на национализацию американской собственности на острове. После этого Вашингтон объявил о введении в отношении страны торгово-экономического эмбарго. По данным кубинских властей, блокада (так Гавана называет эмбарго) со стороны США нанесла экономике Кубы ущерб на $134,5 млрд. Если измерять потери от санкций с учетом обесценивания доллара к золоту, они составят $933 млрд.

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