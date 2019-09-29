В Манчестере откроется съезд Консервативной партии

Ежегодная конференция правящей Консервативной партии Великобритании в воскресенье начнет работу в английском Манчестере. Основной темой конференции, проходящей на фоне неопределенности вокруг предстоящего выхода страны из ЕС, должно стать будущее королевства после Brexit, в частности реформирование систем здравоохранения и образования, борьба с преступностью, а также изменением климата планеты, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Как пишут политические обозреватели британских газет, съезд, который соберет 11 тыс. делегатов, станет главной агитационной площадкой для тори в преддверии внеочередных выборов в парламент, которые могут состояться уже этой осенью. В течение четырех дней руководство партии будет отстаивать ее политику в отношении Brexit и знакомить участников съезда со своим видением будущего покинувшей ЕС "глобальной Британии". Консерваторы, потерявшие в этом месяце рабочее большинство в парламенте и противостоящие попыткам оппозиции отложить выход страны из Евросоюза, настаивают на том, что Brexit должен быть осуществлен не позднее 31 октября. Как заявляет лидер тори Борис Джонсон, возглавивший партию и правительство в июле, только благодаря этому расколотая страна сможет вновь сплотиться и сосредоточиться на решении внутренних проблем.

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