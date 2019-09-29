Вашингтон не намерен запрещать торги акциями китайских компаний на биржах США

Министерство финансов США не планирует исключать китайские компании из списков частных предприятий, акции которых торгуются на американских фондовых биржах. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Администрация в настоящее время не рассматривает планов блокирования допуска ценных бумаг китайских компаний на фондовые биржи США", - приводится в материале комментарий представителя Минфина США Моники Кроули.

В пятницу агентство выступило с утверждением, что Вашингтон рассматривает возможность принятия мер по ограничению поступления американских инвестиций в китайскую экономику.

В публикации отмечалось, что по этому вопросу с США проводились межведомственные консультации под председательством главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.