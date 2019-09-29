Вашингтон не намерен запрещать торги акциями китайских компаний на биржах США

29 сентября 2019 03:25 (UTC+04:00)

Министерство финансов США не планирует исключать китайские компании из списков частных предприятий, акции которых торгуются на американских фондовых биржах. Об этом сообщило в субботу агентство Bloomberg, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Администрация в настоящее время не рассматривает планов блокирования допуска ценных бумаг китайских компаний на фондовые биржи США", - приводится в материале комментарий представителя Минфина США Моники Кроули.

В пятницу агентство выступило с утверждением, что Вашингтон рассматривает возможность принятия мер по ограничению поступления американских инвестиций в китайскую экономику.

В публикации отмечалось, что по этому вопросу с США проводились межведомственные консультации под председательством главы Национального экономического совета Белого дома Лоуренса Кадлоу.

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