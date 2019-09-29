На Филиппинах произошло землетрясение магнитудой 6,4

29 сентября 2019 07:29 (UTC+04:00)

Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в воскресенье близ острова Минданао в южной части Филиппин. Об этом сообщила сейсмологическая сеть обсерватории Гонконга, зарегистрировавшая подземные точки в 10:03, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ранее Европейско-средиземноморский сейсмологический центр информировал о землетрясении магнитудой 6,2 в этом районе.

По сообщению сейсмологической сети обсерватории Гонконга, эпицентр колебаний находился в 210 км юго-восточнее портового города Давао с населением около 1,6 млн человек. Глубина залегания очага в сводке не приводится.

По оценкам европейских сейсмологов, очаг землетрясения залегал на глубине 100 км.

Данных о пострадавших и угрозе цунами к этому часу не поступало.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.

Новости по теме
У южных Курил произошло землетрясение магнитудой 4,2
В мире 28 сентября 08:15
В Азербайджане произошло землетрясение
Происшествия 28 сентября 07:34
Еще одно землетрясение было зафиксировано в Стамбуле
Турция 27 сентября 01:19
Землетрясение магнитудой 6,5 произошло у берегов Индонезии
Другие страны 26 сентября 06:51
В Турции произошло землетрясение
Турция 26 сентября 01:04
Число пострадавших в результате землетрясения в Пакистане превысило 640
Другие страны 25 сентября 21:02
Лента новостей
Китаянка Лян Жуй завоевала золото чемпионата мира в ходьбе на 50 км
Другие страны 07:35
Ураган "Лоренцо" в Атлантическом океане усилился до пятой категории
Другие страны 07:26
АСЕАН поддерживает репатриацию представителей народности рохинджа в Мьянму
Другие страны 07:25
Американскую делегацию на похоронах Жака Ширака возглавит посол США во Франции
Другие страны 07:23
Зариф обвинил США в развязывании кибервойны
Другие страны 07:06
В Китае в результате ДТП с автобусом погибли более 30 человек
Китай 03:54
Вашингтон не намерен запрещать торги акциями китайских компаний на биржах США
Другие страны 03:25
Турция намерена принять 75 миллионов туристов в 2023 году
Турция 03:10
Трамп заявил, что не даст демократам себя остановить
США 02:55