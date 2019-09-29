В Австрии открылись участки для голосования на досрочных парламентских выборах

29 сентября 2019 09:26 (UTC+04:00)

Первые участки для голосования на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) Австрии открылись в воскресенье в 06:00 по местному времени, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Всего в Австрийской Республике будет работать более 10,1 тыс. избирательных участков. Большая часть из них будет открыта до 17:00. В некоторых городах время работы участков может варьироваться и они могут закрыться уже в полдень. Министерство внутренних дел Австрии, которое занимается организацией выборов и выполняет функции федеральной избирательной комиссии, планирует представить первые предварительные результаты голосования после закрытия последних участков, тогда же будет известна и явка избирателей.

Для прохождения в Национальный совет партия должна набрать более 4% голосов избирателей.

Фаворитом является консервативная Австрийская народная партия во главе с бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем. Согласно прогнозам, она получит большинство в парламенте и ее лидер вернет себе пост канцлера. По оценкам наблюдателей, основная борьба развернется за второе и третье места между Социал-демократической партией Австрии во главе с Памелой Ренди-Вагнер и правой Австрийской партией свободы во главе с Норбертом Хофером. Четвертой к финишу может прийти "Новая Австрия" во главе с Беате Майнль-Райзингер, за пятое место поборются "Зеленые" с ее лидером Вернером Коглером и "Список Петера Пильца".

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