Более 70 человек погибли на севере Индии из-за мощных ливней

Не менее 73 человек погибли за последние четверо суток в северном штате Уттар-Прадеш из-за мощных муссонных ливней, вызвавших наводнения и оползни. Как сообщает в воскресенье телеканал NDTV, только за последние сутки в восточной части штата выпало от 102,2 до 84,2 мм осадков, что значительно превышает норму для этого времени года, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Ливни также затронули соседние штаты Бихар, Раджастхан и Уттаракханд. В нескольких районах Северной Индии до 30 сентября включительно закрыты все школы. Отменен ряд поездов из-за того, что паводок затопил железнодорожные пути.

Синоптики выступили с предупреждением об "очень сильных осадках" в течение ближайших двух суток в Уттар-Прадеш и прилегающих регионах.

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