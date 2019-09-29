В столкновениях с полицией в Афганистане пострадали шесть человек

29 сентября 2019 13:35 (UTC+04:00)

Шесть человек получили огнестрельные ранения в столкновениях с полицией в афганской провинции Газни во время протеста из-за авиаудара вооруженных сил страны, при котором погибли нескольких мирных жителей, передает телеканал 1TV, передает Trend со ссылкой на РИА Новости.

Местные жители сообщили каналу, что в субботу по деревне Дех Хаджи в уезде Хваджа Омари (Khwaja Omari) в этой провинции был произведен авиаудар, в результате чего погибло шестеро, еще трое человек пострадали.

Уже в воскресенье местные жители собрались на акцию протеста и отправились в столицу провинции – город Газни. Полицейские остановили жителей в одном из районов города, когда они собрались близ администрации губернатора провинции. Однако вскоре манифестация переросла в беспорядки, начались столкновения, и полиция открыла огонь.

При этом губернатор провинции Вахидулла Калимзай встретился с протестующими и подтвердил, что при авиаударе вооруженных сил Афганистана были жертвы среди мирных жителей. Однако, по его словам, целью этой операции были боевики радикального движения "Талибан".

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