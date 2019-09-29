Талибы похитили девять сотрудников афганского Избиркома

29 сентября 2019 19:50 (UTC+04:00)

Сторонники радикального движения "Талибан" похитили несколько сотрудников Независимой избирательной комиссии (выполняет роль Центризбиркома) Афганистана, работавших во время голосования на президентских выборах в провинции Парван, расположенной в центральной части страны. Об этом в воскресенье сообщило агентство Pajhwok, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Отмечается, что талибы "похитили в провинции Парван девять работников Независимой избирательной комиссии и 17 человек, находившихся в статусе наблюдателей на выборах".

Официальных заявлений по этому поводу со стороны центральных или провинциальных властей не поступало.

В субботу в Афганистане прошли четвертые после падения режима талибов в 2001 году президентские выборы. По имеющейся информации, в день голосования боевики совершили более 100 вылазок, в результате которых погибли не менее 30 человек, более 120 получили ранения. Движение "Талибан", по данным Pajhwok, взяло на себя ответственность за более 60 атак.

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