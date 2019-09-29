На юге Боливии 18 человек погибли в ДТП с грузовиком

29 сентября 2019 20:16 (UTC+04:00)

Не менее 18 человек погибли, еще 17 получили ранения в результате ДТП, произошедшего на юге Боливии. Об этом сообщила в воскресенье местная газета El Deber, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

По ее данным, авария произошла в департаменте Потоси. Грузовик, следовавший из шахтерского городка, перевернулся на трассе, в результате чего большинство находившихся в его кузове пассажиров погибли или получили ранения. Пострадавшие были доставлены в больницы.

По предварительным данным полиции, водитель грузовика сильно превысил скорость.

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