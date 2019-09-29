Пользователи сообщают о сбое в работе интернет-портала Yahoo

Сбой в работе американского интернет-портала Yahoo наблюдается в воскресенье в ряде стран мира. Об этом сообщает сервис Downdetector, отслеживающий работу популярных интернет-ресурсов, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

"Проблемы в работе Yahoo наблюдаются с 13:38 по времени Восточного побережья США (20:38 мск)", - говорится в сообщении.

Больше всего на неполадки жалуются жители США, Японии и ряда стран Европы. В частности, пользователи испытывают трудности с доступом к порталу и авторизацией.

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