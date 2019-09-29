На досрочных выборах побеждает Австрийская народная партия Курца с 38,4% голосов

29 сентября 2019 23:09 (UTC+04:00)

Консервативная Австрийская народная партия (АНП) во главе с ее председателем и бывшим канцлером Австрии Себастьяном Курцем набирает на досрочных выборах в Национальный совет (нижняя палата парламента) 38,4% голосов и побеждает после подсчета всех голосов, отданных избирателями на участках в воскресенье. Таковы официальные данные, опубликованные Министерством внутренних дел республики, передает Trend со ссылкой на ТАСС.

Социал-демократическая партия Австрии (СДПА) занимает второе место с результатом в 21,5% голосов. Третье место у правой Австрийской партии свободы (АПС) - 17,3%. Четвертое занимают "Зеленые" - 12,4%, "Новая Австрия" на пятом месте - 7,4%.

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